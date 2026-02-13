Ouverture de la pêche à la carpe

Route d’Escrignelles La Bussière Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Le 1er mars, lancez votre saison à l’étang des Epinettes à La Bussière pour l’ouverture de la pêche à la carpe ! Permis et tickets en vente sur place, carte annuelle ou ticket journalier selon vos envies. Un rendez-vous attendu des passionnés au bord de l’eau

Le dimanche 1er mars 2026, cap sur l’étang des Épinettes à La Bussière pour l’ouverture tant attendue de la pêche à la carpe. Un moment fort pour les passionnés comme pour les curieux qui souhaitent lancer la saison au bord de l’eau, dans un cadre naturel propice à la patience et aux belles prises. Permis et tickets seront disponibles sur place carte annuelle pour les habitants et hors commune, ou ticket journalier pour une sortie ponctuelle. L’occasion idéale de partager un instant convivial entre amis ou en famille, canne à la main et regard tourné vers l’étang. 50 .

Route d’Escrignelles La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 01 19 34 lagaulebussieroise45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On March 1st, launch your season at the Etang des Epinettes in La Bussière for the opening of carp fishing! Permits and tickets on sale on site, annual card or daily ticket, as you wish. An eagerly-awaited waterside rendezvous for enthusiasts

L’événement Ouverture de la pêche à la carpe La Bussière a été mis à jour le 2026-02-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX