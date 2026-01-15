Ouverture de la pêche à la truite Saint-Jean-d’Angély

Ouverture de la pêche à la truite

quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-14

Ouverture de la pêche à la truite en Vals de Saintonge.

quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 20 75 pecheursangeriens@peche17.org

English :

Opening of trout fishing season in Vals de Saintonge.

