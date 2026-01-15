Ouverture de la pêche à la truite Saint-Jean-d’Angély
Ouverture de la pêche à la truite Saint-Jean-d’Angély samedi 14 mars 2026.
Ouverture de la pêche à la truite
quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15
2026-03-14
Ouverture de la pêche à la truite en Vals de Saintonge.
quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 20 75 pecheursangeriens@peche17.org
English :
Opening of trout fishing season in Vals de Saintonge.
