Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines

TOUROUVRE Etang des Fontaines Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 07:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Société de pêche de Tourouvre procédera à un lâcher de 50kg de truite en vue de l’ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines.

Carte à prendre au bar le Français ou à la presse ou autour de l’étang. Batterie de carpe interdite (sauf feeder)

Tarifs Carte à l’année 60€ , Enfant 8- 12 ans 40€, la journée 10€, moins de 8 ans gratuit. .

TOUROUVRE Etang des Fontaines Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 82 14 22 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines

L’événement Ouverture de la pêche à l’étang des Fontaines Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Touisme des Hauts du Perche