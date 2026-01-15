Ouverture de la pêche au brochet

quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Ouverture de la pêche au brochet en Vals de Saintonge

.

quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 20 75 pecheursangeriens@peche17.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening of the pike fishing season in Vals de Saintonge

L’événement Ouverture de la pêche au brochet Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-13 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme