Ouverture de la pêche aux carnassiers La Bussière

Ouverture de la pêche aux carnassiers

Route d’Escrignelles La Bussière Loiret

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le 28 mars, La Bussière marque l’ouverture de la pêche aux carnassiers avec La Gaule Bussièroise, un rendez-vous très attendu par les amateurs de brochets, sandres et perches. Dès les premières heures de la journée, les passionnés se retrouvent au bord de l’eau pour lancer officiellement la saison, canne à la main et leurres soigneusement préparés. Dans un cadre naturel propice à la pratique, chacun peut profiter d’un moment de calme, de concentration et de partage. Cette ouverture est aussi l’occasion de se retrouver entre pêcheurs, d’échanger conseils et impressions, et de vivre ensemble l’excitation des premières prises. Un temps fort du calendrier halieutique local, placé sous le signe de la convivialité et du respect du milieu naturel. 50 .

Route d’Escrignelles La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 01 19 34 lagaulebussieroise45@gmail.com

English :

On March 28, the carnivorous fishing season opens at La Bussière. Pike, zander and perch await you to kick off the season in an unspoilt natural setting. Prepare your rods, check your lures and come and share this long-awaited moment on the banks of the ponds.

