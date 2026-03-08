Ouverture de la pêche Château-Garnier

Ouverture de la pêche

Plan d’eau Château-Garnier Vienne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Journée pêche truites 120 kg lâchés, 2 lignes, 10 truites max/pêcheur.

Carte du jour 10 €

Repas sur place 14€

Une journée simple, conviviale et gourmande ! .

Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 53 86 71

