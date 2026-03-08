Ouverture de la pêche Château-Garnier
Ouverture de la pêche Château-Garnier samedi 21 mars 2026.
Ouverture de la pêche
Plan d’eau Château-Garnier Vienne
Journée pêche truites 120 kg lâchés, 2 lignes, 10 truites max/pêcheur.
Carte du jour 10 €
Repas sur place 14€
Une journée simple, conviviale et gourmande ! .
Plan d’eau Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 53 86 71
