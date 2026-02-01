Ouverture de la pêche et soupe aux choux Rue des Acacias Pont-Salomon

Ouverture de la pêche et soupe aux choux

Pont-Salomon Haute-Loire

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

L’association de pêche de Pont-Salomon Les Amis de la Semène fête l’ouverture de la pêche à la truite dans la rivière Semène !

Rue des Acacias Maison pour tous Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdelasemene@gmail.com

The Pont-Salomon fishing association Les Amis de la Semène celebrates the opening of trout fishing in the river Semène!

