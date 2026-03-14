Ouverture de la pêche Étang de Sainte Foy Sainte-Foy

Ouverture de la pêche

Étang de Sainte Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Appâts et cannes à pêche font leur grand retour avec l’ouverture de la pêche dès le lever du jour !

Pour ceux qui ne tiennent pas en place, une randonnée pédestre (8km) à la découverte des étangs landais partira à 9h.

Ce sera surtout l’occasion de se retrouver autour d’une bonne tablée ! (Sur résa)

Appâts et cannes à pêche font leur grand retour avec l’ouverture de la pêche dès le lever du jour !

Pour ceux qui ne tiennent pas en place, une randonnée pédestre (8km) à la découverte des étangs landais partira à 9h.

Ce sera surtout l’occasion de se retrouver autour d’une bonne tablée avec un repas qui aura menu potage, entrecôte et/ou tête de veau, fromage, tourtière, café et vin compris.

Réservation pour les repas avant le 23 Mars. .

Étang de Sainte Foy 388 Route de l’Étang Sainte-Foy 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 71 95 79

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English : Ouverture de la pêche

Bait and rods are back, and fishing opens at dawn!

For those who can’t stand still, an 8km hike to discover the ponds of the Landes region will set off at 9am.

It’s a great opportunity to get together for a good meal! (By reservation only)

L’événement Ouverture de la pêche Sainte-Foy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Landes d’Armagnac