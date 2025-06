OUVERTURE DE LA PISCINE – Rue du Plantaurel Cazères 5 juillet 2025 13:30

Haute-Garonne

OUVERTURE DE LA PISCINE Rue du Plantaurel PISCINE MUNICIPALE JEAN LECUSSAN Cazères Haute-Garonne

Début : 2025-07-05 13:30:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Tout le mois de juin est réservé aux écoles.

La piscine ouvrira le samedi 5 juillet du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h .

English :

The whole month of June is reserved for schools.

German :

Der gesamte Juni ist den Schulen vorbehalten.

Italiano :

L’intero mese di giugno è riservato alle scuole.

Espanol :

Todo el mes de junio está reservado a las escuelas.

