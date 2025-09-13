Ouverture de « La Planquette », jardin CCJ Sottevast

Ouverture de « La Planquette », jardin CCJ

35 rue Saint-Hermeland Sottevast Manche

Début : Samedi Samedi 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

Visite d’un jardin de village, membre de l’association Cotentin Côté Jardins.

Jardin d’inspiration ‘Cottage garden’ ce jardin est composé d’îlots où se côtoient arbustes, vivaces, fruitiers et rosiers, ainsi que de carrés potagers et d’une rocaille.

De très nombreuses plantes odorantes, mellifères pour attirer butineurs en tout genre.

Présence de Claudine Levéel pour dédicace de ses ouvrages le samedi. .

35 rue Saint-Hermeland Sottevast 50260 Manche Normandie +33 6 76 43 13 39 f.bailey@orange.fr

