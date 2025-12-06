Ouverture de la Poterie Seinomarine Poterie Seinomarine Saint-Clair-sur-les-Monts

Ouverture de la Poterie Seinomarine

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

Pour vos achats de Noël, la Poterie Seinomarine ouvrira exceptionnellement son atelier-boutique sans rendez-vous les trois premiers week-ends de décembre. Claire-Marie, Artisan d’Art et membre des Ateliers d’Art de France, vous propose un large choix d’objets en céramique comme de la vaisselle ou de la déco pour la maison et le jardin. De quoi mettre des cadeaux locaux et riches de sens sous le sapin ! .

Poterie Seinomarine 721 Rue de l’Ancienne Église Saint-Clair-sur-les-Monts 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 63 32 27 contact@poterieseinomarine.fr

