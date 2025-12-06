Ouverture de la saison 2026 à Guédelon Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Ouverture de la saison 2026 à Guédelon

Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-06 2026-07-06 2026-09-03

Au fil des ans, de saison en saison, nos oeuvriers ont remporté un défi unique au monde, en bâtissant sous les yeux de millions de visiteurs un château fort du XIIIe siècle.

Pour la saison 2026, les tailleurs de pierre et les maçons poursuivent l’élévation de la porte entre deux tours, et dès les beaux jours, nos visiteurs accéderont pour la première fois, à l’exceptionnelle salle de la herse.

Ils élèveront aussi le chemin de ronde de la courtine à l’est en réalisant le mur parapet, protégé

par neuf créneaux.

Les menuisiers s’installent dans le château pour habiller de lambris de chêne la charpente de la

chambre du logis ! Ce lambrissage sera mené étape par étape selon les techniques du XIIIe siècle !

Un ouvrage inédit impliquant charpentiers, menuisiers, fendeurs et lambrisseurs.

Les forgerons auront cette année à prévoir les 2000 clous nécessaires à la fixation des lambris !

Les peintres, après avoir terminé les peintures murales de la chapelle représentant Saint François et Hildegarde de Bingen, commenceront recherches et essais pour la décoration de cette voûte lambrissée.

Les charpentiers vont équarrir et tailler les pièces de chêne nécessaires à la création de la galerie circulaire qui permettra de relier le chemin de ronde est au chemin de ronde nord.

Les visiteurs pourront pour la première fois faire le tour complet de l’enceinte de notre château

philippien.

Visiter Guédelon demande de prendre le temps de rencontrer et d’échanger avec nos œuvriers,

de regarder, sentir, écouter, ce lieu chargé de sens, d’histoire, d’humanité.

Un véritable voyage au pays des bâtisseurs.

Prenez le temps durant une journée de partager notre aventure !

Les œuvriers de Guédelon .

Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66 guedelon@guedelon.fr

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English : Ouverture de la saison 2026 à Guédelon

L’événement Ouverture de la saison 2026 à Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)