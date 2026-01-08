Ouverture de la saison 2026 au centre historique Valmy 1792 ! Centre historique Valmy 1792 Valmy

Ouverture de la saison 2026 au centre historique Valmy 1792 !

Le Centre historique Valmy 1792 ouvre sa 12ème saison avec de nouveaux objets à découvrir ! Nous sommes heureux de vous accueillir les week-ends de 14h à 18h à compter du dimanche.

Voici un objet pour le moins insolite une coloquinte séchée, vieille de 200 ans et fermée par un bouchon en liège. Entièrement creuse, elle servait principalement de gourde ou, plus rarement, de récipient à poudre. Ce type de courge, appelé calebasse, permet d’obtenir une forme très pratique pour être attachée en bandoulière par les soldats. Venez la découvrir au Centre Historique ! .

Centre historique Valmy 1792 24 Rue Kellermann Valmy 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 36 57

