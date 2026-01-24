Ouverture de la saison 2026 de Mouton Village Vasles

Ouverture de la saison 2026 de Mouton Village

21 rue du bourg neuf Vasles Deux-Sèvres

Début : 2026-04-04

fin : 2026-11-01

Le parc Mouton Village rouvre ses portes à compter du samedi 4 avril 2026, les jours et horaires d’ouvertures sont disponibles sur notre site internet.

Retrouvez la tétée des agneaux à 12h et à 17h chaque jour d’ouverture, pour un délicieux moment ! .

21 rue du bourg neuf Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 12 12 moutonvillage@cc-parthenay-gatine.fr

