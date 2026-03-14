Ouverture de la saison 2026 du musée de Rauranum

1 place de l’église Rom Deux-Sèvres

Tarif : – – 2.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

En ce début de vacances d’avril, le musée rouvre ses portes pour la saison 2026 !!

Lors de cette quinzaine, du 4 au 19 avril, vous pourrez accéder au musée de 14h à 18h les samedis, dimanches et mercredis.

A cette occasion ce sera la place de la femme dans l’Empire romain qui sera proposé, fort d’une exposition préparée il y a quelques années et qui avait rencontré un franc succès.

Ainsi, tant dans les salles que le labo d’Ory, petits et grands pourront se sensibiliser avec la place souvent méconnue qu’occupait la gent féminine à partir du premier siècle de notre ère.

Explications, jeux, questions… plusieurs activités et découvertes seront disponibles, complétant ainsi avec cohérence la visite du musée.

Renseignement au 05 49 27 26 98

Tarifs 5€ et 2.50€ tarif réduit. .

1 place de l’église Rom 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 26 98 musee.rauranum@melloisenpoitou.fr

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English : Ouverture de la saison 2026 du musée de Rauranum

L’événement Ouverture de la saison 2026 du musée de Rauranum Rom a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Pays Mellois