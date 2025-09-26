Ouverture de la saison culturelle 2025-2026 Salle Le Géricault Mortain-Bocage

Dans la continuité du lancement de la saison culturelle à Avranches, à l’occasion d’un temps convivial, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie présentera la programmation des spectacles et actions culturelles 2025-2026 à Mortain-Bocage, vendredi 26 septembre, à la salle du Géricault, en amont du spectacle PARLER POINTU.

Au programme

– Dès 18h30 Accueil en musique par les élèves de l’école des arts de Mortain et Sourdeval.

– De 19h à 19h45 Présentation de la saison culturelle 2025-2026.

– A 20h30 Spectacle « Parler pointu » de et par Benjamin Tholozan Mise en scène Hélène François.

Soirée gratuite, ouverte à toutes et à tous, pensez à réserver sur le site de la billetterie ou par mail à saison.culturelle@msmnormandie.fr .

Salle Le Géricault 3A rue Géricault Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 68 33 27 saison.culturelle@msm-normandie.fr

