OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026 Thézan-lès-Béziers vendredi 19 septembre 2025.
OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026
2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault
présentation des spectacles de la nouvelle saison25-26 suivie d’un concert des « Grandes Gueles »
English :
presentation of the new season’s shows25-26 followed by a concert by the « Grandes Gueles »
German :
vorstellung der Aufführungen der neuen Saison25-26, gefolgt von einem Konzert der « Grandes Gueles »
Italiano :
presentazione degli spettacoli della nuova stagione25-26 seguita da un concerto dei « Grandes Gueles »
Espanol :
presentación de los espectáculos de la nueva temporada25-26 seguida de un concierto de los « Grandes Gueles »
