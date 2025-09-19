OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026 Thézan-lès-Béziers

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026 Thézan-lès-Béziers vendredi 19 septembre 2025.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

présentation des spectacles de la nouvelle saison25-26 suivie d’un concert des « Grandes Gueles »

.

2 Rue Antoine de Saint-Exupéry Thézan-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 000000000

English :

presentation of the new season’s shows25-26 followed by a concert by the « Grandes Gueles »

German :

vorstellung der Aufführungen der neuen Saison25-26, gefolgt von einem Konzert der « Grandes Gueles »

Italiano :

presentazione degli spettacoli della nuova stagione25-26 seguita da un concerto dei « Grandes Gueles »

Espanol :

presentación de los espectáculos de la nueva temporada25-26 seguida de un concierto de los « Grandes Gueles »

L’événement OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2025-2026 Thézan-lès-Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT AVANT-MONTS