Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 à l’Ekla. L’Ekla Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 à l’Ekla.

L’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 17:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour cette nouvelle ouverture de saison, l’EKLA vous invite à une soirée joyeuse et ludique avec La Brigade du Bonheur !

Dès 17h30, découvrez la programmation de la saison 2026/2027 à travers une présentation originale et pleine de surprises. Après un entracte à 18h30, place à la Party Game à 19h : un spectacle d’improvisation interactif où le public devient acteur du jeu !

Inspirés de célèbres jeux de société comme Dixit, Top Ten, Petits Meurtres et Faits Divers ou encore Le Fictionnaire, les comédiens relèveront les défis lancés par le Maître du Jeu. Et ici, c’est vous qui décidez ! Répartis en équipes, les spectateurs votent et influencent directement le déroulement des improvisations grâce à une télécommande connectée.

Une soirée participative, pleine d’humour et de surprises, à partager en famille ou entre amis !

Tout public – Gratuit – Réservation conseillée

Durée : 2h30

Programm .

L’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75

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English : Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 à l’Ekla.

L’événement Ouverture de la saison culturelle 2026/2027 à l’Ekla. Le Teich a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Le Teich