Ouverture de la saison culturelle à la NEF Wissembourg

Ouverture de la saison culturelle à la NEF Wissembourg samedi 13 septembre 2025.

Ouverture de la saison culturelle à la NEF

6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Venez participer à cette grande soirée qui lancera la saison culturelle de la Nef !

Venez participer à cette grande soirée qui lancera la saison culturelle de la Nef ! Au programme

A 18h profitez d’un concert de l’Ensemble de Jazz de l’Ecole des Arts de Wissembourg.

A 19h la saison culturelle sera présentée.

A 20h profitez du concert « La Camelote » des frangins Lindecker. 0 .

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr

English :

Come and take part in this great evening to launch the cultural season at La Nef!

German :

Nehmen Sie an diesem großen Abend teil, der die kulturelle Saison von La Nef einleiten wird!

Italiano :

Partecipate a questa grande serata di lancio della stagione culturale della Nave!

Espanol :

Participe en esta gran velada que inaugura la temporada cultural de la Nave

L’événement Ouverture de la saison culturelle à la NEF Wissembourg a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte