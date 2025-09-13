Ouverture de la saison culturelle à la NEF Wissembourg
Ouverture de la saison culturelle à la NEF Wissembourg samedi 13 septembre 2025.
Ouverture de la saison culturelle à la NEF
6 rue des Écoles Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Début : Samedi 2025-09-13 18:00:00
Venez participer à cette grande soirée qui lancera la saison culturelle de la Nef !
Au programme
A 18h profitez d’un concert de l’Ensemble de Jazz de l’Ecole des Arts de Wissembourg.
A 19h la saison culturelle sera présentée.
A 20h profitez du concert « La Camelote » des frangins Lindecker. 0 .
6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 11 13 nef@wissembourg.fr
English :
Come and take part in this great evening to launch the cultural season at La Nef!
German :
Nehmen Sie an diesem großen Abend teil, der die kulturelle Saison von La Nef einleiten wird!
Italiano :
Partecipate a questa grande serata di lancio della stagione culturale della Nave!
Espanol :
Participe en esta gran velada que inaugura la temporada cultural de la Nave
