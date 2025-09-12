Ouverture de la saison culturelle à la Saline Soultz-sous-Forêts
Ouverture de la saison culturelle à la Saline Soultz-sous-Forêts vendredi 12 septembre 2025.
Ouverture de la saison culturelle à la Saline
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-09-12 19:00:00
2025-09-12
Venez participer à cette grande soirée qui lancera la saison culturelle de la Saline !
Au programme
A 19h profitez d’un concert de l’Ensemble de Jazz de l’Ecole des Arts de Wissembourg.
A 20h profitez du concert « La Camelote » des frangins Lindecker.
A 21h partagez un moment convivial dans une ambiance musicale.
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
Come and take part in this great evening to launch La Saline’s cultural season!
German :
Nehmen Sie an diesem großen Abend teil, der die kulturelle Saison von La Saline einleiten wird!
Italiano :
Partecipate a questa grande serata per inaugurare la stagione culturale delle Saline!
Espanol :
Venga y participe en esta gran velada que inaugura la temporada cultural de Saline
