Ouverture de la saison culturelle à la Saline Soultz-sous-Forêts

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-12 19:00:00

Venez participer à cette grande soirée qui lancera la saison culturelle de la Saline !

A 19h profitez d’un concert de l’Ensemble de Jazz de l’Ecole des Arts de Wissembourg.

A 20h profitez du concert « La Camelote » des frangins Lindecker.

A 21h partagez un moment convivial dans une ambiance musicale.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

Come and take part in this great evening to launch La Saline’s cultural season!

German :

Nehmen Sie an diesem großen Abend teil, der die kulturelle Saison von La Saline einleiten wird!

Italiano :

Partecipate a questa grande serata per inaugurare la stagione culturale delle Saline!

Espanol :

Venga y participe en esta gran velada que inaugura la temporada cultural de Saline

