Ouverture de la saison culturelle de Saint-Marcel-lès-Valence Saint-Marcel-lès-Valence

Ouverture de la saison culturelle de Saint-Marcel-lès-Valence

18 rue de la liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 19:00:00

2025-09-26

Présentation de la saison culturelle avec intermèdes des projections photos par Claude Fougeirol, meilleur ouvrier de France et la projection du film d’archives sur l’histoire festive de Saint-Marcel-lès-Valence.

18 rue de la liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr

English :

Presentation of the cultural season, with photo projections by Claude Fougeirol, Meilleur Ouvrier de France, and the screening of an archive film on the festive history of Saint-Marcel-lès-Valence.

German :

Vorstellung der Kultursaison mit Intermezzi der Fotoprojektionen von Claude Fougeirol, dem besten Arbeiter Frankreichs, und der Vorführung des Archivfilms über die festliche Geschichte von Saint-Marcel-lès-Valence.

Italiano :

Presentazione della stagione culturale, con proiezioni fotografiche di Claude Fougeirol, Meilleur Ouvrier de France, e proiezione di un filmato d’archivio sulla storia festiva di Saint-Marcel-lès-Valence.

Espanol :

Presentación de la temporada cultural, con proyecciones fotográficas de Claude Fougeirol, Meilleur Ouvrier de France, y la proyección de una película de archivo sobre la historia festiva de Saint-Marcel-lès-Valence.

