Ouverture de la saison culturelle du Plancher, scène du kreiz breizh La grande boutique Langonnet

Ouverture de la saison culturelle du Plancher, scène du kreiz breizh La grande boutique Langonnet vendredi 26 septembre 2025.

Ouverture de la saison culturelle du Plancher, scène du kreiz breizh

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Comme chaque année, La Grande Boutique propose une soirée pour présenter la saison à venir et passer un joyeux moment de retrouvailles en musique ! 18h30 présentation. Apéritif offert et petite restauration. 20h30 concert Duò Lavoà Lapò, Damin Toumi et Mànu Théron chant, percussions. .

La grande boutique 3 rue des Milad Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 83 83

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture de la saison culturelle du Plancher, scène du kreiz breizh Langonnet a été mis à jour le 2025-09-08 par CRT Bretagne_