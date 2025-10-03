OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE Mende

Avec l’envie de prolonger les moments rassembleurs initiés par les grands concerts de clôture des saisons précédentes, nous avons réfléchi à l’organisation d’un petit festival gratuit d’ouverture de saison dans les murs du Théâtre.

Ces deux soirées permettront au public mendois de profiter du lieu d’une manière festive, et annoncent une saison culturelle centrée sur l’ouverture, la diversité et la curiosité.

Au programme

* VENDREDI 3 OCTOBRE EN SOIRÉE Juste Shani // KOKOKO! // Collectif Maraboutage

* SAMEDI 4 OCTOBRE APRÉS-MIDI Maclarnaque

* SAMEDI 4 OCTOBRE EN SOIRÉE Lwambé // Orange Blossom // Paloma

Tarifs GRATUIT

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

Voir toute la saison culturelle du théâtre de Mende https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

