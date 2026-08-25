Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

Ouverture de la Saison Culturelle Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 17:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le vendredi 9 octobre, venez à l’ouverture de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu.

A partir de 17h, la médiathèque Lagirafe propose la projection de courts-métrages du festival Le Grand Soufflet . Accès Libre dès 6 ans.

A partir de 18h30, un apéro vous sera offert à L’Avant-Scène durant des interventions artistiques surprises ! Accès Libre.

Puis à 20h30, retrouvez le spectacle de Caribombo. Payant, sur réservation. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ouverture de la Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté