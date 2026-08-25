Ouverture de la Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu
vendredi 9 octobre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
Ouverture de la Saison Culturelle Montfort-sur-Meu
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 17:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Le vendredi 9 octobre, venez à l’ouverture de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu.
A partir de 17h, la médiathèque Lagirafe propose la projection de courts-métrages du festival Le Grand Soufflet . Accès Libre dès 6 ans.
A partir de 18h30, un apéro vous sera offert à L’Avant-Scène durant des interventions artistiques surprises ! Accès Libre.
Puis à 20h30, retrouvez le spectacle de Caribombo. Payant, sur réservation. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ouverture de la Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Montfort Communauté
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