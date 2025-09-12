OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE RAMÈNE TA DANSE ! Nozay

Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-09-12 19:00:00

Venez vivre un moment festif et convivial autour de la danse avec la Cie Système B !

Quoi de mieux pour ouvrir cette nouvelle saison, placée sous le signe de la danse, qu’un bal populaire ? Avec son spectacle L’arbre à danser version Ramène ta danse , la Cie Système B vous invite à vivre un moment festif et convivial. Au son de musiques des quatre coins du monde, laissez-vous entraîner par l’énergie collective et entrez dans la danse…

Que vous soyez danseur passionné, débutant curieux, petit ou grand ici, pas de faux pas, que du plaisir à partager !

Tout public

Gratuit

Entrée libre .

Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

English :

Come and enjoy a festive and convivial moment of dance with Cie Système B!

German :

Erleben Sie einen festlichen und geselligen Moment rund um den Tanz mit der Cie Système B!

Italiano :

Venite a vivere un momento di festa e di convivialità con Cie Système B!

Espanol :

¡Venga a disfrutar de un momento de baile festivo y distendido con la Cie Système B!

