Ouverture de la saison culturelle Versailles Espace Jean Vilar Revin

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Début : 2025-10-03

Avec « Versailles », la Compagnie des Mangeurs de Cercle » détourne les codes du célèbre château pour en révéler l’envers du décor celui des corps oubliés, broyés au service du pouvoir. Entre faste et déchéance, cette pièce hybride chorégraphique, circassienne et théâtrale fait surgir l’histoire pour mieux interroger notre présent. Ouvriers, prisonniers, soldats… À travers une écriture physique puissante et une chorégraphie saisissante, les figures du passé dialoguent avec les luttes contemporaines. Des manteaux, comme des fardeaux, composent un ballet d’élévations et de tensions, entre or et boue, grâce et violence, terre et feu. Bon à savoir Durée: 1h10 À partir de 10 ans

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

With « Versailles », the Compagnie des Mangeurs de Cercle » hijacks the codes of the famous château to reveal the other side of the coin: that of forgotten bodies, crushed in the service of power. Between pomp and decay, this hybrid piece choreographic, circus-like and theatrical conjures up history to better question our present. Workers, prisoners, soldiers… Through powerful physical writing and gripping choreography, figures from the past engage in dialogue with contemporary struggles. Coats, like burdens, compose a ballet of elevations and tensions, between gold and mud, grace and violence, earth and fire. Good to know Running time: 1h10 From age 10

German :

Mit « Versailles » verdreht die Compagnie des Mangeurs de Cercle » die Codes des berühmten Schlosses, um die Rückseite des Dekors zu enthüllen: die der vergessenen Körper, die im Dienste der Macht zermalmt werden. Zwischen Prunk und Verfall lässt dieses hybride Stück Choreografie, Zirkus und Theater die Geschichte aufscheinen, um unsere Gegenwart besser hinterfragen zu können. Arbeiter, Gefangene, Soldaten … Durch eine kraftvolle physische Handschrift und eine packende Choreografie treten die Figuren der Vergangenheit in einen Dialog mit den zeitgenössischen Kämpfen. Mäntel, wie Lasten, bilden ein Ballett aus Erhebungen und Spannungen, zwischen Gold und Schlamm, Anmut und Gewalt, Erde und Feuer. Gut zu wissen: Dauer: 1h10 Ab 10 Jahren

Italiano :

Con « Versailles », la Compagnie des Mangeurs de Cercle dirotta i codici del famoso castello per svelare l’altra faccia del palcoscenico: quella dei corpi dimenticati, schiacciati al servizio del potere. Tra sfarzo e decadenza, questo spettacolo ibrido coreografico, circense e teatrale evoca la storia per meglio interrogare il nostro presente. Operai, prigionieri, soldati… Attraverso una potente scrittura fisica e una coreografia di grande impatto, figure del passato dialogano con le lotte contemporanee. I cappotti, come fardelli, compongono un balletto di elevazioni e tensioni, tra oro e fango, grazia e violenza, terra e fuoco. Da sapere: Durata: 1h10 A partire da 10 anni

Espanol :

Con « Versalles », la Compagnie des Mangeurs de Cercle se apropia de los códigos del célebre castillo para revelar la otra cara del escenario: la de los cuerpos olvidados, aplastados al servicio del poder. Entre pompa y decadencia, esta pieza híbrida -coreográfica, circense y teatral- evoca la historia para cuestionar mejor nuestro presente. Obreros, prisioneros, soldados… A través de una poderosa escritura física y una coreografía impactante, las figuras del pasado dialogan con las luchas contemporáneas. Los abrigos, como cargas, componen un ballet de elevaciones y tensiones, entre el oro y el barro, la gracia y la violencia, la tierra y el fuego. Conviene saber Duración: 1h10 A partir de 10 años

