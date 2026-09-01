Ouverture de la saison culturelle Yzeurespace Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Ouverture de la saison culturelle

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Décollage pour la saison 2026-2027 avec une ouverture surprise ! Laissez-vous tenter, et prenez votre billet pour cette soirée !

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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

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English :

The 2026–2027 season kicks off with a surprise opening! Don’t miss out—get your ticket for tonight!

L’événement Ouverture de la saison culturelle Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région