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AGENDA · Yzeure

Ouverture de la saison culturelle Yzeurespace Yzeure

vendredi 18 septembre 2026 · Yzeurespace · Yzeure

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Yzeurespace
Adresse
Route de Montbeugny
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Ouverture de la saison culturelle

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Décollage pour la saison 2026-2027 avec une ouverture surprise ! Laissez-vous tenter, et prenez votre billet pour cette soirée !
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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80  billetterie.culture@ville-yzeure.com

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English :

The 2026–2027 season kicks off with a surprise opening! Don’t miss out—get your ticket for tonight!

L’événement Ouverture de la saison culturelle Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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