Ouverture de la saison des Espaces Culturels Villefranche-de-Rouergue samedi 27 septembre 2025.

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2025-09-27

Femmes qui chantent. Duo Marilène et Cie Moëzik.

Entrée libre, chapeau à disposition.

Collation offerte et tirage de la tombola. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74

English :

Singing women. Duo Marilène and Cie Moëzik.

German :

Frauen, die singen. Duo Marilène und Cie Moëzik.

Italiano :

Donne che cantano. Duo Marilène e Cie Moëzik.

Espanol :

Mujeres que cantan. Dúo Marilène y Cie Moëzik.

