Ouverture de la saison des Espaces Culturels Villefranche-de-Rouergue
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Samedi 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Femmes qui chantent. Duo Marilène et Cie Moëzik.
Entrée libre, chapeau à disposition.
Collation offerte et tirage de la tombola. .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 76 74
English :
Singing women. Duo Marilène and Cie Moëzik.
German :
Frauen, die singen. Duo Marilène und Cie Moëzik.
Italiano :
Donne che cantano. Duo Marilène e Cie Moëzik.
Espanol :
Mujeres que cantan. Dúo Marilène y Cie Moëzik.
