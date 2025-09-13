Ouverture de la saison du Théâtre perché le Théâtreperché Brienon-sur-Armançon

Ouverture de la saison du Théâtre perché

le Théâtreperché Place Émile Blondeau Brienon-sur-Armançon Yonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13 22:30:00

2025-09-13

Kévin Leroy en magicien sera au plus près du public pour de surprenants « tours ». .

le Théâtreperché Place Émile Blondeau Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 76 87

