Ouverture de la saison du Théâtre perché le Théâtreperché Brienon-sur-Armançon samedi 13 septembre 2025.
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Début : 2025-09-13 20:30:00
fin : 2025-09-13 22:30:00
2025-09-13
Kévin Leroy en magicien sera au plus près du public pour de surprenants « tours ». .
le Théâtreperché Place Émile Blondeau Brienon-sur-Armançon 89210 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 76 87
