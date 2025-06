Ouverture de la saison estivale – Venarey-les-Laumes 28 juin 2025 11:00

Côte-d’Or

Ouverture de la saison estivale Plan d’eau « Le Nid à la Caille » Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Ouverture de la saison estivale avec inauguration du plan d’eau « Le Nid et la Caille » et de sa « Zone humide pédagogique ».

Atelier initiation roller et trottinette autour du pumptrack et du skate-park par glisse urbaine avec sensibilisation à la prévention (port du casque etc.), stand maquillage, stand couture, tournoi de foot et de basket au city-stade, tournoi de pétanque, animation canoé, concert… .

Plan d’eau « Le Nid à la Caille »

Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 01 59

