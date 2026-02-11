Ouverture de la saison Auberge Le Moulin de la Pipe Omblèze

Ouverture de la saison

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 12:00:00

fin : 2026-03-12 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Réouverture du Moulin de la Pipe pour la saison 2026. Une journée conviviale pour marquer le retour de l’auberge restauration, accueil des visiteurs, découverte du lieu et de l’ambiance de la nouvelle saison au cœur des Gorges d’Omblèze.

.

Auberge Le Moulin de la Pipe 31 route d’Ansage Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reopening of the Moulin de la Pipe for the 2026 season. A convivial day to mark the return of the inn: catering, welcoming visitors, discovering the place and the atmosphere of the new season in the heart of the Gorges d?Omblèze.

L’événement Ouverture de la saison Omblèze a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme