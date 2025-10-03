Ouverture de la saison Théâtre du Château Furie Théâtre du Château Eu

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu Seine-Maritime

Début : 2025-10-03 19:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Gratuit Réservation obligatoire

Un spectacle vibrant qui mêle adrénaline, introspection et transformation. Une échappée de vitalité.

Furie est une immersion dans l’univers palpitant de la F1 à travers l’histoire d’Hélène Chatterton, jeune pilote déterminée à participer à son premier Grand Prix. Mais à seulement quelques heures de la course, l’angoisse et les souvenirs d’un passé difficile l’envahissent.

Entre poétique du combat et éloge de la passion, ce seule-en-scène explore son parcours, ses luttes intérieures, ses rencontres humaines et ses confrontations mécaniques.

Furie interroge l’ambition et l’échec, l’ivresse du désir et les vertiges du doute, le dépassement de soi et la difficulté de prendre sa place en tant que femme dans un milieu dominé par les hommes. Leonor Oberson interprète tous les personnages avec virtuosité et donne un rythme à 350 km/h à ce récit universel, qui défie les conventions. .

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.f

