Ouverture de la salle Claude Bernard Journées européennes du Patrimoine Rue du Paty Buis-les-Baronnies

L’Association APB Amis du Patrimoine des Baronnies la chapelle des Ursulines pour rendre accessible le dépôt lapidaire.

Rue du Paty Chapelle des Ursulines Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 96 15 41 francoise.nio@orange.fr

English :

The Association APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies the Ursulines chapel to make the lapidary repository accessible.

German :

Der Verein APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies die Kapelle der Ursulinen, um das Lapidarlager zugänglich zu machen.

Italiano :

L’Associazione APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies la cappella delle Orsoline per rendere accessibile il deposito lapidario.

Espanol :

La Asociación APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies la capilla de las Ursulinas para hacer accesible el depósito lapidario.

