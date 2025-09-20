Ouverture de la salle Claude Bernard Journées européennes du Patrimoine Rue du Paty Buis-les-Baronnies
Ouverture de la salle Claude Bernard Journées européennes du Patrimoine Rue du Paty Buis-les-Baronnies samedi 20 septembre 2025.
Rue du Paty Chapelle des Ursulines Buis-les-Baronnies Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
L’Association APB Amis du Patrimoine des Baronnies la chapelle des Ursulines pour rendre accessible le dépôt lapidaire.
Rue du Paty Chapelle des Ursulines Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 96 15 41 francoise.nio@orange.fr
English :
The Association APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies the Ursulines chapel to make the lapidary repository accessible.
German :
Der Verein APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies die Kapelle der Ursulinen, um das Lapidarlager zugänglich zu machen.
Italiano :
L’Associazione APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies la cappella delle Orsoline per rendere accessibile il deposito lapidario.
Espanol :
La Asociación APB ? Amis du Patrimoine des Baronnies la capilla de las Ursulinas para hacer accesible el depósito lapidario.
