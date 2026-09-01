Informations pratiques

Sierentz

Ouverture de la salle de classe d’antan Journées Européennes du Patrimoine

1 Place du Général de Gaulle Sierentz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La ville de Sierentz et la Société d’Histoire de la Hochkirch vous ouvrent les portes de leur salle de classe d’antan. Thème Sierentz, d Nàtür ìn d Schüel et l’école dans la nature 0 .

1 Place du Général de Gaulle Sierentz 68510 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 51 11 bisch.yves@wanadoo.fr

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English :

L’événement Ouverture de la salle de classe d’antan Journées Européennes du Patrimoine Sierentz a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue