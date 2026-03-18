OUVERTURE DE LA TEMPORADA

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

La saison taurine est ouverte à Mauguio Carnon !

Cette année encore, les cultures camarguaises et espagnoles qui font de Mauguio Carnon une ville authentique et de caractère, continuent de faire vibrer nos rues et nos cœurs. A l’occasion de l’ouverture de saison, nous vous donnons rendez-vous du 27 au 29 mars pour 3 jours de fête hauts en couleur, à l’image de nos traditions.

Abrivados, bandidos, encierros, courses camarguaises, … Une programmation qui promet de nous faire vivre des moments riches en émotions, mettant en lumière le courage de nos raseteurs, la passion de nos gardians et la fierté de nos taureaux

Ne manquez pas le temps fort du week-end avec le Trophée des As Trophée 3M du dimanche 29 mars à 15h30.

Ouverture de la billetterie vendredi 13 mars à l’Espace Culturel Prévert, 9 Place Jules Ferry Mauguio

Horaires 8h30 12h 13h30 17h

Tarifs pleins 12 €

Tarifs réduits 6 € (moins de 12 ans)

SERVICE CULTURE, TRADITIONS ET PATRIMOINE

Tél 04 67 29 76 96 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96 traditions@mauguio-carnon.com

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English : OUVERTURE DE LA TEMPORADA

The bullfighting season is open in Mauguio Carnon!

L’événement OUVERTURE DE LA TEMPORADA Mauguio a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT MAUGUIO-CARNON