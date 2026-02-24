Ouverture de la Tour Chappe

D171 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 13:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

La France fut le premier pays à posséder, dès 1794, un réseau de télécommunications, grâce au télégraphe aérien inventé par Claude Chappe. De 1798 à 1852, la station de Saverne constituait l’un des maillons de la ligne reliant Paris à Strasbourg.

La Tour de l’ancien télégraphe Chappe permet de découvrir le fonctionnement de la télégraphie aérienne et l’impact sur l’imaginaire de ses contemporains. Une démonstration de l’appareil reconstitué et une animation informatique interactive complètent la présentation. .

D171 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 97 07 35 contact@tourchappe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de la Tour Chappe Saverne a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région