Ouverture de la verrerie de Saint-Mihiel Atelier Gamil Saint-Mihiel

Ouverture de la verrerie de Saint-Mihiel

Atelier Gamil 17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Ouverture de la Verrerie de Saint-Mihiel, démonstration de soufflage de verre et vente de boules de noël et d’objets en verre soufflé !Tout public

0 .

Atelier Gamil 17 Rue Roger Brocard Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 42 10 15 97

English :

Opening of the Verrerie de Saint-Mihiel, glass-blowing demonstration and sale of Christmas baubles and glass-blown objects!

L’événement Ouverture de la verrerie de Saint-Mihiel Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-12-15 par OT COEUR DE LORRAINE