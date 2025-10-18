Ouverture de la Villa Barbéris Villa Barbéris Villeneuve-Loubet

Ouverture de la Villa Barbéris Villa Barbéris Villeneuve-Loubet samedi 18 octobre 2025.

Ouverture de la Villa Barbéris Samedi 18 octobre, 15h00 Villa Barbéris Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T15:00:00 – 2025-10-18T18:00:00

18 octobre – Ouverture de la Villa Barbéris, labellisé architecture contemporaine remarquable.

L’architecte Guy Rottier s’est vu confier par Le Corbusier à la fin des années 40 la direction du chantier de l’Unité d’Habitation de Marseille ; il y rencontre Charles Barberis, dont l’entreprise est chargée du lot menuiserie.

En 1961, Barberis commande à Rottier une maison familiale moderne, accompagnée d’un logement pour le gardien, un autre pour les amis, et un vaste garage. L’architecte qui travaille encore sous l’égide du maître conçoit alors une villa profondément influencée par le travail du Corbusier, à la fois sur un plan esthétique, fonctionnel et structurel. Les plans réalisés par Rottier sont régulièrement visés et approuvés par Corbu, ce qui fait de la Villa Barbéris une illustration très parlante du style corbuséen. Rottier ajoute sa patte (par exemples, les jeux de colonnes, à la place des fameux pilotis, les avancées très audacieuses de la façade, comme en lévitation). Il effectue un travail de détail et de finition (banches, pans coupés des allèges, colorimétrie, rapports des volumes).

Projection du film « L’architecte et le menuisier » de Jean-Louis André (15h)

Présentation du portrait à quatre mains de Le Corbusier réalisé par les peintres niçois John Mejia et Guillaume Cavalier

Visite guidée (16 h)

Inscription: associationvillab@gmail.com ou 06 45 28 95 13

Accès: 2750 bis route nationale 7, portail bleu. Parking principal du parc de Vaugrenier (la villa se situe à 150 mètres). A 10 minutes à pieds à partir de la gare SNCF Villeneuve-Loubet Plage.

Villa Barbéris 2750 route nationale 7, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://villa-b.org/ [{« link »: « mailto:associationvillab@gmail.com »}] Villa d’architecte. Patrimoine du XXe siècle. Gare de Villeneuve-Loubet à 10 min à pieds

18 octobre – Ouverture de la Villa Barbéris, labellisé architecture contemporaine remarquable.

©isabellebarberis