Ouverture de l’Académie NSA Académie NSA Villefontaine

Académie NSA 6 Avenue Benoit Frachon Villefontaine Isère

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 22:30:00

2025-09-17

Ouverture de saison à l'Académie NSA le mercredi 17 septembre ! Venez découvrir nos cours de danse, de l'éveil aux adultes, dans une ambiance unique et conviviale.

Académie NSA 6 Avenue Benoit Frachon Villefontaine 38090 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 10 55 62

English :

Season opening at the Académie NSA on Wednesday, September 17! Come and discover our dance classes, from beginners to adults, in a unique and friendly atmosphere.

German :

Saisoneröffnung in der NSA-Akademie am Mittwoch, den 17. September! Entdecken Sie unsere Tanzkurse, von der Früherziehung bis zu den Erwachsenen, in einer einzigartigen und freundlichen Atmosphäre.

Italiano :

L'Accademia NSA apre la sua stagione mercoledì 17 settembre! Venite a scoprire i nostri corsi di danza, dai principianti agli adulti, in un'atmosfera unica e amichevole.

Espanol :

La Academia NSA abre su temporada el miércoles 17 de septiembre Venga a descubrir nuestras clases de baile, desde principiantes hasta adultos, en un ambiente único y acogedor.

