Ouverture de l’Ancien Couvent de la Baumette Angers

Ouverture de l’Ancien Couvent de la Baumette

Place Albert Cheux Angers Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-08-17 2025-10-19

L’Ancien Couvent de la Baumette vous ouvre ses portes chaque 3e dimanches du mois. Découvrez ce lieu chargé d’histoire, son panorama exceptionnel sur Angers et profitez d’un espace restauration pour prolonger votre visite. .

Place Albert Cheux Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@monumentsurprenant.fr

