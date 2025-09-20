Ouverture de l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal Judiciaire) Ancien palais épiscopal Laon

Ouverture de l’ancien palais épiscopal (actuel Tribunal Judiciaire) 20 et 21 septembre Ancien palais épiscopal Aisne

Accès gratuit (prévoir une pièce d’identité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Ouverture de la cour d’honneur (en accès libre) et de la chapelle basse de l’ancien palais des évêques de Laon. Exposition d’œuvres des Artistes Laonnois dans la chapelle basse.

Ancien palais épiscopal Place Aubry 02000 Laon 02000 Gare Aisne Ancien siège de l’évêque de Laon, ce lieu abrite désormais les locaux du Tribunal Judiciaire de Laon.

OT Pays de Laon