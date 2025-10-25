Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné

Ouverture de l'Arboretum de la Martinière

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné samedi 25 octobre 2025.

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière

87, rue du Lavoir Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :
2025-10-25 2025-11-01

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Samedi 1er et dimanche 2 novembre
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52
87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52  asso.arboretum@yahoo.fr

English :

Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.

German :

Öffnungszeiten des Arboretums, Führung um 15 Uhr. Entdecken Sie den Davidia, den Taschentuchbaum.

Italiano :

Apertura dell’Arboreto, visita guidata alle 15.00. Scoprite la davidia, l’albero dei fazzoletti.

Espanol :

Inauguración del Arboreto, visita guiada a las 15 h. Descubra la davidia, el árbol pañuelo.

L'événement Ouverture de l'Arboretum de la Martinière Veigné a été mis à jour le 2025-10-22