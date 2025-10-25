Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné samedi 25 octobre 2025.
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière
87, rue du Lavoir Veigné Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Samedi 1er et dimanche 2 novembre
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne
Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52
87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52 asso.arboretum@yahoo.fr
English :
Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.
German :
Öffnungszeiten des Arboretums, Führung um 15 Uhr. Entdecken Sie den Davidia, den Taschentuchbaum.
Italiano :
Apertura dell’Arboreto, visita guidata alle 15.00. Scoprite la davidia, l’albero dei fazzoletti.
Espanol :
Inauguración del Arboreto, visita guiada a las 15 h. Descubra la davidia, el árbol pañuelo.
