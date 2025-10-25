Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné

Samedi 25 et dimanche 26 octobre

Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Ouvert de 14h30 à 18h

Visite commentée à 15h

Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52

87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52 asso.arboretum@yahoo.fr

English :

Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.

German :

Öffnungszeiten des Arboretums, Führung um 15 Uhr. Entdecken Sie den Davidia, den Taschentuchbaum.

Italiano :

Apertura dell’Arboreto, visita guidata alle 15.00. Scoprite la davidia, l’albero dei fazzoletti.

Espanol :

Inauguración del Arboreto, visita guiada a las 15 h. Descubra la davidia, el árbol pañuelo.

