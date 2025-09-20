Ouverture de l’Archéolab – Site des Buttes du Châtel Les Buttes du Châtel Marcillé-Raoul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’Association pour la Promotion du Patrimoine de l’Antrainais et du Coglais vous propose de découvrir le nouveau Centre d’interprétation l’Archéolab ainsi qu’une présentation du projet de valorisation du site castral.

La motte féodale du Châtel à Marcillé-Raoul fait partie des mieux conservées en Bretagne. Étendue sur plus de 2 hectares, elle a la particularité de posséder deux buttes de terres inégales de 15 m et 8 m de hauteur, séparées par un fossé de 5 m de profondeur. Les buttes du Châtel sont le seul témoignage du château construit en 1240 par le seigneur Raoul III de Fougères. De nos jours, une grotte dédiée à Notre-Dame est implantée sur le site.

Un nouvel espace, l’Archéolab, y est implanté depuis 2025 pour présenter une interprétation de l’histoire de ce site historique, et présenter les méthode fouilles réalisées : phytoarchéologie, relevé lapidaires… Parking sur le site des Buttes du Châtel

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne