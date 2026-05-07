AGENDA · Valence
Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes Atelier BIS Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Atelier BIS · Valence
Informations pratiques
Valence
Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes
Atelier BIS 3 rue des Moulins Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Venez découvrir l’Atelier BIS, avec Jean-Paul Meiser.
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Atelier BIS 3 rue des Moulins Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 63 07 02 30 meiser.jp@orange.fr
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English :
Come discover Atelier BIS with Jean-Paul Meiser.
L’événement Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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