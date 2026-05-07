Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes Atelier BIS Valence

Informations pratiques

Valence

Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes

Atelier BIS 3 rue des Moulins Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Venez découvrir l’Atelier BIS, avec Jean-Paul Meiser.

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Atelier BIS 3 rue des Moulins Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 63 07 02 30 meiser.jp@orange.fr

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English :

Come discover Atelier BIS with Jean-Paul Meiser.

L’événement Ouverture de l’atelier BIS -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme