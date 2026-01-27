Ouverture de l’Atelier de l’Orgue

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Lancement de la saison à L’Atelier de l’Orgue ! .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ouverture de l’Atelier de l’Orgue Marmoutier a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région