Ouverture de l’Atelier de l’Orgue Marmoutier
Ouverture de l’Atelier de l’Orgue Marmoutier mercredi 18 février 2026.
Ouverture de l’Atelier de l’Orgue
13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Lancement de la saison à L’Atelier de l’Orgue ! .
13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ouverture de l’Atelier de l’Orgue Marmoutier a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région