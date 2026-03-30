Ouverture de l’atelier de Sébastien Bouisset JEMA 2026 Mont-Saint-Jean
Ouverture de l’atelier de Sébastien Bouisset JEMA 2026 Mont-Saint-Jean samedi 11 avril 2026.
Ouverture de l’atelier de Sébastien Bouisset JEMA 2026
Lieu-dit Les Alleux Mont-Saint-Jean Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Les 11 et 12 avril, observez trois artisans transformer bois, métal et terre à l’atelier de Sébastien Bouisset. Trois gestes, trois savoir-faire, une expérience à vivre en famille. Entrée libre et ouverte à tous.
Les 11 et 12 avril, venez découvrir le bois, le métal et la terre se transformer sous vos yeux à l’atelier de Sébastien Bouisset, Mont-Saint-Jean, dans le cadre des JEMA 2026 (Cœur à l’ouvrage).
Démonstrations de tournage sur bois, ferronnerie et céramique RAKU une expérience unique à partager en famille ou entre amis !
11 & 12 avril 2026 | 10h-18h
Atelier de Sébastien Bouisset Les Alleux 72140 Mont-Saint-Jean
Entrée libre ouvert à tous, idéal en famille
Artisans présents
Sébastien Bouisset Tournage sur bois Site web
Caroline Delareux Ferronnerie contemporaine Site web
Sara Wevill Céramique animalière & cuisson RAKU Site web
Au plaisir de vous y voir ! .
Lieu-dit Les Alleux Mont-Saint-Jean 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 36 49 11 03 sbouisset@free.fr
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English :
On April 11 and 12, watch three craftsmen transform wood, metal and clay at Sébastien Bouisset?s workshop. Three gestures, three skills, an experience for the whole family. Admission free and open to all.
L’événement Ouverture de l’atelier de Sébastien Bouisset JEMA 2026 Mont-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-03-25 par CDT72
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