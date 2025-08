Ouverture de l’atelier SBK dans le cadre des nuits blanches des galeries La Baule-Escoublac

18 Avenue Jean Mermoz La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

2025-08-09

Dans le cadre de la Nuit Blanche des Galeries organisée par la Ville de la Baule, l’atelier SBK vous accueillera avec ses invités le 09 Août 2025 de 19h00 à 23h00.

Quand vous sortez de la gare de La Baule-Escoublac, vous n’imaginez pas que derrière un mur habillé de lierre existe un univers artistique dédié à la Mer (2025 année de la Mer)

Attention dépaysement…

Venez découvrir le magnifique atelier de l’Artiste Serge Boué-Kovacs avec ses sculptures et ses peintures marines, son jardin de pierres, pierres de jardin

et bien sûr ses quatre artistes invités :

• Gilt (Gilles Thiebault) peintures à l’Encre de Chine sur les thèmes de la Mer et Rochers, des plantes et fleurs et la Calligraphie Zen ou Shodo.

• Sylvie Genoux-Boué aquarelles et sculptures.

• W.Belugue sculptures en terres et bronzes.

• Berny sculptures lumineuses d’inspiration Wabi-Sabi.

Visite commentée de l’ensemble du site, jardin, atelier.

Une belle découverte artistique et une rencontre conviviale ! Attention site non fumeur! .

18 Avenue Jean Mermoz La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 73 62 64 serge-boue@orange.fr

