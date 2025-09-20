Ouverture de l’atelier Vitraux Lyric Atelier Vitraux Lyric Parthenay

Ouverture de l’atelier Vitraux Lyric 20 et 21 septembre Atelier Vitraux Lyric Deux-Sèvres

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’atelier Vitraux Lyric, installé depuis quelques mois dans la chapelle de l’ancien hôpital de Parthenay !

Vous pourrez ainsi échanger avec Cyril Deschamps sur son métier de vitrailliste, et découvrir la chapelle qui abrite son atelier, ornée de vitraux du début du XXe siècle !

Atelier Vitraux Lyric 18 rue de la Citadelle, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Communauté de communes de Parthenay-Gâtine