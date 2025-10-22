Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp

Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

2025-10-22

L’église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol au plafond.

Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .

Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

The church of Bourisp is classified as a historical monument. It has remarkable wall paintings from floor to ceiling.

German :

Die Kirche von Bourisp ist als historisches Monument klassifiziert. Sie besitzt bemerkenswerte Wandmalereien vom Boden bis zur Decke.

Italiano :

La chiesa di Bourisp è classificata come monumento storico. Presenta notevoli pitture murali dal pavimento al soffitto.

Espanol :

La iglesia de Bourisp está clasificada como monumento histórico. Cuenta con notables pinturas murales desde el suelo hasta el techo.

