Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp
Ouverture de l’église de Bourisp Eglise Bourisp mercredi 22 octobre 2025.
Ouverture de l’église de Bourisp
Eglise BOURISP Bourisp Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:00:00
fin : 2025-10-22 12:00:00
Date(s) :
2025-10-22
L’église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol au plafond.
Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire .
Eglise BOURISP Bourisp 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
English :
The church of Bourisp is classified as a historical monument. It has remarkable wall paintings from floor to ceiling.
German :
Die Kirche von Bourisp ist als historisches Monument klassifiziert. Sie besitzt bemerkenswerte Wandmalereien vom Boden bis zur Decke.
Italiano :
La chiesa di Bourisp è classificata come monumento storico. Presenta notevoli pitture murali dal pavimento al soffitto.
Espanol :
La iglesia de Bourisp está clasificada como monumento histórico. Cuenta con notables pinturas murales desde el suelo hasta el techo.
L’événement Ouverture de l’église de Bourisp Bourisp a été mis à jour le 2025-10-07 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65