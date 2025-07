Ouverture de l’église de Cadéac Eglise Cadéac

Ouverture de l’église de Cadéac Eglise Cadéac samedi 20 septembre 2025.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Cadéac est ouverte tout le week-end de 9h à 18h.

Eglise CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, Cadéac church is open all weekend from 9am to 6pm.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes ist die Kirche von Cadéac das ganze Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la chiesa di Cadéac è aperta per tutto il fine settimana dalle 9.00 alle 18.00.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la iglesia de Cadéac estará abierta todo el fin de semana de 9.00 a 18.00 horas.

